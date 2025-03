London (www.fondscheck.de) - HANetf hat sein verwaltetes Vermögen (AUM) innerhalb etwas mehr als eines Jahres auf über 6 Milliarden US-Dollar verdoppelt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allein in den vergangenen drei Monaten verzeichnete das Unternehmen Nettozuflüsse von 1,25 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von mehr als 25 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Für das dynamische Wachstum des verwalteten Vermögens war vor allem das Anlegerinteresse an Verteidigung und Gold verantwortlich. ...

