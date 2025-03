© Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

Daten des US-Regierung zeigen, dass die Kerninflation in den USA ansteigt. Aber es gibt auch positiv Signale.Das wichtigste Inflationsmaß der US-Notenbank stieg im Februar stärker als erwartet, während die Verbraucherausgaben geringer als prognostiziert zunahmen, wie das US Bureau of Labor Statistics am Freitag berichtet. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (Core PCE Price Index) verzeichnete einen monatlichen Anstieg von 0,4 Prozent, wodurch die jährliche Inflationsrate auf 2,8 Prozent stieg. Von Dow Jones befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent im Monatsvergleich und einer Jahresrate von 2,7 Prozent gerechnet. Die Kerninflation, die volatile …