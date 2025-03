SHENZHEN, China (IT-Times) - BYD vermarktet über die Submarke Yangwang Automobile der Luxusklasse und führt nun offiziell die Elektro-Limousine Yangwang U7 in den Markt ein. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) brachte am 27. März 2025 mit dem Modell U7 der Untermarke Yangwang eine elektrisch betriebene...

Den vollständigen Artikel lesen ...