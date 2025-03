News von Trading-Treff.de Der TecDAX ist der deutsche Technologieindex. In den vergangenen 12 Monaten konnte dieser um 6,65% zulegen. Seit Jahresbeginn waren es +7,2%. Das ist deutlich weniger als der DAX in den gleichen Zeiträumen an Wert gewinnen konnte. Die aktuelle Bewertung Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,08 ist der TecDAX meilenweit von den Spitzen der Jahre 2000 und 2001 entfernt. Hier wurden Werte beim Vorgängerindex, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...