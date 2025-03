Wien (www.fondscheck.de) - Immer mehr Fondsgesellschaften wagen sich auf das Terrain der aktiven ETFs, so die Experten von "FONDS professionell".Das Segment sei in Europa zwar noch klein, wachse jedoch stark. Das Vorbild USA zeige, wie groß der Markt werden könne. Dort seien im vergangenen Jahr rund 600 neue aktive ETFs auf den Markt gekommen - gegenüber 150 Neuauflagen bei passiven ETFs, würden Daten der Ratinggesellschaft Morningstar zeigen. Doch ob das Segment in Europa ebenso dynamisch wachsen und letztendlich herkömmliche Publikumsfonds verdrängen werde, sei noch nicht ausgemacht. ...

