© Foto: Yonhap - YNA

Der südkoreanische Rüstungskonzern Hanwha Aerospace ist zur wachstumsstärksten Verteidigungsaktie weltweit geworden. In nur fünf Jahren stieg der Aktienkurs um über 3.100?Prozent, getragen von geopolitischen Spannungen, Trumps Rückkehr auf die Weltbühne und einer global steigenden Nachfrage nach erschwinglicher konventioneller Rüstungstechnik. Aber wer ist Hanwha? Hanwha produziert seit Jahrzehnten Waffen wie die K9-Haubitze, die jüngst an Polen geliefert wurde. Der Deal ist Teil eines umfangreichen südkoreanisch-polnischen Waffenabkommens. Das Unternehmen profitiert von der massiven Aufrüstung europäischer Staaten und sieht sich laut Analysten in einer Schlüsselposition. "Wir sehen …