Baden-Baden (ots) -"Das Wissen"-Doku anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der ARD / am 31.3. in SWR Kultur und ab 30.3. in der ARD AudiothekDie "Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland" wird im Jahr 1950 gegründet. Seitdem gerät die ARD regelmäßig unter Beschuss. Die Reihe "Das Wissen" in SWR Kultur beleuchtet anlässlich des 75-jährigen Jubiläums das Verhältnis der ARD und der Politik im Laufe der Geschichte. "Die ARD und die Politik - Ringen um Unabhängigkeit", am 31. März um 8:30 Uhr in "SWR Kultur - Das Wissen" und bereits ab 30. März in der ARD Audiothek.Es hätte auch anders kommen können: Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zunächst Ideen, den Rundfunk staatsnah zu organisieren und zum Beispiel den jeweiligen Landtagen zu unterstellen. Was "öffentlich-rechtlich" sein soll, musste die Bevölkerung in den Westzonen erst noch lernen. Und als die ARD dann da war, wird sie immer wieder in Frage gestellt. Kanzler Adenauer ist sie zu kritisch. Er propagiert ein regierungsnahes "Deutschland-Fernsehen" - und wird vom Bundesverfassungsgericht zurückgepfiffen. Auch später musste das Gericht immer wieder die Unabhängigkeit der ARD schützen und Begehrlichkeiten der Politik zurückdrängen - bis heute."Die ARD und die Politik - Ringen um Unabhängigkeit"Die Doku von SWR Kultur anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der ARD wird am 31. März 2025 um 8:30 Uhr in "SWR Kultur - Das Wissen" (https://www.swr.de/swrkultur/wissen/die-ard-und-die-politik-ringen-um-unabhaengigkeit-das-wissen-2025-03-31-100.html) zu hören sein. Bereits ab dem 30. März steht sie in der ARD Audiothek zum Abruf bereit.