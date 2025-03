Die neue Bundesregierung packt die Finanz-Bazooka aus. Das hat an der Börse zeitweise für Euphorie gesorgt. Doch welche Aktien profitieren wirklich? Der Börsenpunk ist der Frage nachgegangen. In den vergangenen Tagen war er auch mal wieder auf Reisen. Gut, eigentlich war es ein Kurzurlaub in die Berge ...