Erfurt (ots) -Der Start in die diesjährige Gartensaison wird mit Ungeduld erwartet. Den offiziellen Startschuss für alle mit dem grünen Daumen gibt am 5. und 6. April 2025 der Spezialmarkt "du und dein garten". Zum 27. Mal treffen sich Gartenexperten, Gärtnereien und Händler zu zwei Tagen voller Gartenlust."du und dein garten" - das sind Frühlingsangebote für Beet oder Balkon, ein großes Sortiment an Accessoires, Gartengeräten und all das, was den Aufenthalt im Grünen noch angenehmer macht. Das Gartenspektakel findet im egapark Erfurt statt und somit in einer der schönsten Parkanlagen Deutschlands. Für Gartenfans lohnt sich am "du und dein garten"-Wochenende der Besuch also besonders, denn inmitten des egapark-Ambientes kann man hochwertig für den eigenen Garten oder Balkon einkaufen.Der egapark Erfurt war 2021 eine der beiden Ausstellungsflächen der erfolgreichen Bundesgartenschau Erfurt 2021. Mit über 500.000 Besuchern jährlich ist er eine der meistbesuchten Kultur- und Freizeiteinrichtungen Thüringens und bietet dem Besucher ein ganz besonderes Gartenerlebnis. Erfurt ist auch heute noch eine Blumenstadt: Viele namhafte Gärtner stammen aus Erfurt oder waren hier über einen längeren Zeitraum tätig wie Reichart, Benary, Chrestensen oder Haage. Und auch die heutige Generation der Gartenfans hat einen grünen Daumen. Renommierte Gärtnerbetriebe aus Erfurt wie Poltermann, Rose, Klenart, Chrestensen oder Kühr belegen, dass hier der Gartenbau noch immer zu Hause ist und einige von ihnen finden sich bei "du und dein garten" im egapark ein.Exzellente, umfangreiche Beratung und das vielfältige Vortragsangebot im "Gartenforum" in Halle 1 und im Besucherzentrum ergänzen an beiden Tagen das Markttreiben. Akteure sind u. a. Experten wie Gartenfachmann Niels Lars Chrestensen, Staudengärtner Pascal Klenart oder der MDR-Gartenexperte Jens Haentzschel mit seinen Gesprächsrunden und Experten zu aktuellen Gartenthemen wie Rosenpflege, Orchideen, Tomaten, Stauden und Osterfloristik.Die Besucher erwartet darüber hinaus ein vielfältiges Sortiment zum Thema Bio & Regionales in der Halle 1. Wie schwer, wie fruchtbar, wie lebendig der eigene Gartenboden ist, überprüfen Fachleute vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum anhand mitgebrachter Proben. Sie geben sachkundige Tipps für die Verbesserung des Gartenbodens, also Bodenprobe nicht vergessen. Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo Be-Flügelt mit einem Naturkonzert.Am Sonntag erwartet die Besucher des Spezialmarktes eine Führung durch die preisgekrönte Dauerausstellung "Garten! Vom Paradies zum Einkaufsregel" im Deutschen Gartenbaumuseum sowie eine Sonntagsführung zum Thema Narzissenblüte.Gärtnern ohne viel Geschiss - Katrin Iskam live am Samstagzum Spezialmarkt "du und dein garten" macht auch eine richtige "Gartenfluencerin" Station im egapark. Sie ist berüchtigt, sie ist einzigartig und sie ist definitiv verrückt: Katrin Iskam, gelernte und aktive Krankenschwester, aber vor allem die heißeste Entdeckung in der hiesigen Garten-Szene. Denn wer buddelt, schaufelt und gräbt schon in Gummistiefeln und Nachthemd? Genau, nur das "Katrinchen", wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird. Und davon gibt es inzwischen eine ganze Menge. Allein fast 200.000 auf ihrer mit dem 1. Platz des Deutschen Gartenbuchpreises prämierten Instagram-Seite @katrinsgarten."Gärtnern ohne viel Geschiss" ist der Titel ihrer aktuellen Live-Tour mit Stopp am Samstag im egapark. Das Kombiticket für die Show und den Spezialmarkt "du und dein garten" am 5. April kostet 35 EUR. Es sind nur noch wenige Tickets verfügbar im egapark-Onlineticketshop.egapark im FrühlingslookDer egapark begrüßt seine Gäste jetzt in seiner ganzen Frühlingsschönheit. Das Große Blumenbeet - Europas größtes, ornamental bepflanztes Blumenbeet - zelebriert den Frühling mit 160.000 Frühjahrsblühern und Blumenzwiebeln, die in den schönsten Frühlingsfarben strahlen. Eines der beliebtesten Fotomotive, die Blumentiere, wartet auf zahlreiche Besucher. Der Frühling zeigt sich auch mit einer ganz besonderen Narzissenschau im egapark. In 70 Pflanzkübeln entfalten 35 Sorten und verschiedene Klassen ihre filigranen, besonders geformten attraktiven Blüten. Darunter sind Trompeten- und Alpenveilchennarzissen. Von Halle 4 bis zum Überwinterungsgewächshaus ist die Narzissenschau als ein weiteres Frühlingshighlight zu bewundern.Der Spezialmarkt "du und dein garten" ist einer von zwei Spezialmärkten für Gartenfreunde, Pflanzenfans und Leute mit dem grünen Daumen. Am 30. und 31. Eintrittspreise- Erwachsener ab 26 Jahre 10 EUR- Junge Erwachsene 17-25 Jahre 8 EUR- Schüler 7-16 Jahre 3,50 EUR- Kinder 0-6 Jahre 0 EUR- Familie (2 Erwachsene und fünf Schüler) 26 EUR- Familie Mini (1 Erwachsene und fünf Schüler) 16 EUR