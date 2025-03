DJ WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. April (15. KW)

=== M O N T A G, 7. April 2025 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar *** 11:45 IT/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "Central bank money in a digital World: CBDCs" 18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 1Q *** - AT/OMV AG, Geschäftsbericht D I E N S T A G, 8. April 2025 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 15:00 AT/OeNB-Pk zur IWF-Länderbericht Österreich *** 16:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zum digitalen Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP M I T T W O C H, 9. April 2025 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q *** 14:30 NL/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "Macro-financial stability policy in a fragmented world" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of Washington *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19.3. D O N N E R S T A G, 10. April 2025 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise März *** 03:30 CN/Erzeugerpreise März 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Herbstgutachten *** 14:00 PL/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede in der SGH Warsaw School of Economics *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen März *** 14:30 US/Verbraucherpreise März *** 18:00 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of New York 18:10 DE/Patrizia SE, ausführliches Jahresergebnis F R E I T A G, 11. April 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März *** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März *** 08:00 GB/BIP Monat Februar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar 10:00 DE/BayernLB, BI-PK *** 11:45 PL/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an PK nach Ecofin-Meeting 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April *** BE/Treffen der Eurogruppe ===

