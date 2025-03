DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. März bis Montag, 31. März (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 31. März 2025 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) März *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) März 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 45,5 zuvor: 45,5 *** 16:00 US/Zahl offener Stellen (Jolts) Februar *** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Jahresbericht zur Wirtschaftslage - DE/VDMA, Pressekonferenz auf Hannover Messe - SG/Börsenfeiertag Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 10:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.