Lululemon Athletica hat am Donnerstag nachbörslich recht solide Quartalszahlen vorgelegt. Doch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr enttäuscht, wobei auch die Trump'schen Zölle eine Rolle spielen. Die Aktie des Sportbekleidungs-Herstellers steht am Freitag im US-Handel deshalb erheblich unter Druck. Was noch kommen kann. Der Yoga-Bekleidungshersteller Lululemon Athletica hat Geschäftszahlen vorgelegt, die ordentlich ausgefallen sind. Lululemon übertraf mit einem Umsatz von 3,61 Milliarden ...

