Die Zalando-Aktie gehörte am Freitag zeitweise zu den größten Gewinnern im DAX, nachdem eine positive Analystenstudie über den Konzern publiziert wurde. Doch bietet sich hier jetzt wirklich eine gute Einstiegschance wie von den Experten prognostiziert? Analysten optimistisch Am Freitag ist die Aktie von Zalando mit einem deutlichen Plus in den Handel gestartet. Grund dafür ist eine Studie von Oddo BHF. Denn die Analysten erhöhten ihre Ergebnisschätzungen ...

