Der Ölfeld-Ausrüster stellt eine überarbeitete Geschäftsstrategie vor und prognostiziert ambitioniertes Umsatzwachstum auf 900 Millionen Euro bis zum Ende des Jahrzehnts.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) hat am 26. März 2025 die Einladung zur Jahreshauptversammlung veröffentlicht, die am 24. April 2025 stattfinden wird. Die Aktie des Herstellers von Hochpräzisionsteilen für die Öl- und Gasindustrie notiert aktuell bei 36,40 €, was einem Tagesverlust von 2,28% entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von 17,23%.

Auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds. Zudem wird den Aktionären ein Dividendenvorschlag von 1,75 € je Aktie zur Abstimmung vorgelegt, was eine Reduzierung gegenüber der Vorjahresdividende darstellt.

Strategische Neuausrichtung und Umsatzziele bis 2030

Im Rahmen eines Analysten- und Investorentags am 20. März 2025 präsentierte SBO eine revidierte Unternehmensstrategie und stellte eine neue Markenidentität vor. Das Unternehmen kommunizierte dabei ambitionierte Ziele und prognostiziert einen Umsatz von 900 Millionen Euro bis zum Jahr 2030. Diese langfristige Wachstumsperspektive steht im Kontrast zur Entwicklung der vergangenen zwölf Monate, in denen die Aktie 17,18% an Wert verlor.

Analysteneinschätzung und technische Indikatoren

Kepler Capital bekräftigte am 25. März 2025 seine neutrale Haltung ("Hold") zur SBO-Aktie und setzte ein Kursziel von 43,00 € fest. Dieses Ziel liegt deutlich über dem aktuellen Kurs, jedoch noch immer unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,25 €, das am 12. April 2024 erreicht wurde. Technisch betrachtet liegt der Kurs aktuell 11,01% über seinem 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine mittelfristig positive Entwicklung hindeutet. Allerdings weist der niedrige RSI-Wert von 14,5 auf eine kurzfristig überverkaufte Situation hin, was die jüngsten Kursverluste erklärt.

Das Papier bewegt sich derzeit 31,41% über seinem 52-Wochen-Tief von 27,70 €, das Ende Oktober 2024 markiert wurde. Die erhöhte 30-Tage-Volatilität von 37,57% spiegelt die aktuell unsichere Marktsituation wider, in der sich SBO trotz herausfordernder Rahmenbedingungen zu behaupten versucht.

