© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture Alliance

Die US-Bitcoin-ETFs verzeichnen mit zehn Tagen in Folge ihre längste Zuflussserie seit Dezember, während Bitcoin bei 84.980 US-Dollar schwankt.Die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA haben ihre beeindruckende Serie an Nettozuflüssen auf zehn Tage ausgedehnt. Dies ist die längste Phase positiver Mittelzuflüsse seit Dezember letzten Jahres. Laut Daten von SoSoValue belief sich der Nettozufluss am Donnerstag auf insgesamt 89 Millionen US-Dollar, wobei Fidelitys FBTC mit 97,14 Millionen US-Dollar an der Spitze stand. Gemischtes Bild bei Krypto-ETFs: Invesco und WisdomTree mit Abflüssen Während Fidelity und BlackRock's IBIT (4 Millionen US-Dollar Zufluss) Gewinne verzeichneten, mussten Invesco's BTCO …