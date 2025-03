Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA24747L1013 Delta CleanTech Inc. 28.03.2025 CA75903K1057 Delta CleanTech Inc. 31.03.2025 Tausch 1:1US02919L5057 American Rebel Holdings Inc. 28.03.2025 US02919L6048 American Rebel Holdings Inc. 31.03.2025 Tausch 25:1