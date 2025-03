Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den seit Mitte März geltenden US-Zöllen von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumprodukte kommen nun auch Zölle von 25 Prozent auf Autos und Autoteile, so die Deutsche Börse AG."Tump heizt mit den Autozöllen einen globalen Handelskrieg an", erkläre Tim Oechsner, der für die Steubing AG Anleihen handele. Vergeltungsmaßnahmen würden vermutlich bereits in Kürze folgen. Auch die US-Notenbank werde sich damit beschäftigen müssen. "Werden Neufahrzeuge teurer, hat dies Auswirkungen auf die US-Inflationsentwicklung." ...

