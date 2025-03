Vor gut 12 Jahren wurden in Zypern die Banken dichtgemacht, woraufhin die Etablierung einer Bankkontenzwangsabgabe erfolgte. Die Kunden der Laiki-Bank verloren sämtliche Einlagen oberhalb der 100.000-Euro-Grenze. Der damalige Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem ließ im März 2013 in einem Interview mit der Financial Times sogar durchblicken, Zypern könnte zur "Vorlage" werden, wie Europa in Zukunft mit bankrotten Banken und Staaten umgeht. Er gab unverhohlen zu: "Die Entscheidung zu Zypern ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...