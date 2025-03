FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Jahreszahlen haben am Freitag bei der Aktie von Wüstenrot & Württembergische (W&W) Gewinnmitnahmen zur Folge gehabt. Am Vortag war der Kurs mit 14,42 Euro noch auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2023 angekommen, doch nun sackte er um 5,4 Prozent auf 13,60 Euro ab. Für die normalerweise bei Anlegern nicht so im Rampenlicht stehende Aktie war dies eine relativ große Kursschwankung.

Analyst Werner Schirmer von der Landesbank Baden-Württemberg verwies in einem Kommentar darauf, dass der Jahresüberschuss des Finanz- und Versicherungsdienstleisters im vergangenen Jahr das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2002 erreicht habe. Begründet wurde dies vom Unternehmen unter anderem mit Versicherungsschäden durch schwere Unwetter. Eine vom Management für 2025 erwartete Ergebnissteigerung brachte demnach beim Kurs keine Entlastung. Ein Problem der W&W-Aktie sieht Schirmer auch in einem geringen Freiverkehr der Anteile und einer relativ niedrigen Dividendenrendite./tih/he