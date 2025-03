Was brauchen Menschen, um gut zu arbeiten? Die Wissenschaft hat zeitlose Faktoren bestimmt - die viel zu oft übersehen werden. So schaffst du Klarheit fürs Job-Crafting. Leute einstellen hat zwei Seiten. Ein Job muss entworfen werden, das nennen wir Job-Crafting. Und eine Person muss gefunden werden, die darauf passt. Über den zweiten Aspekt wird viel gesprochen. Doch der erste ist genauso spannend. Wie gestaltet man eigentlich einen guten Job? Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...