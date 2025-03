Mitteilung des Bundesverbandes der Wertpapierfirmen e.V. (bwf):

Vorstandsrochade beim Bundesverband der Wertpapierfirmen: Kai Jordan übernimmt Vorsitz von Dr. Annette Kliffmüller-Frank. Mitgliederversammlung beschließt Erweiterung des Leitungsgremiums. Attraktives Mitgliedsangebot für Krypto-Firmen.

Die Mitglieder des Bundesverbands der Wertpapierfirmen e.V. (bwf) haben auf der gestern in Frankfurt am Main stattgefundenen 25. ordentlichen Mitgliederversammlung turnusgemäß für eine zweijährige Amtszeit einen neuen Vorstand für die Interessenvertretung der in Deutschland tätigen Wertpapierfirmen/-institute gewählt. Dem Gremium sollen zudem satzungsgemäß zukünftig bis zu zwölf statt bisher neun Mitglieder angehören können.

Als weitere wichtige Neuerung wurde beschlossen, dass fortan auch Firmen, deren Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Erbringung von Tätigkeiten nach der MiCA-Verordnung oder in der Erbringung von ...

