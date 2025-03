Bitcoin News: Wale kaufen vor Options-Verfall für 11,2 Mrd. $; ICO für passives BTC-Einkommen erzielt 4,2 Mio. $

Während Bitcoin wieder günstiger erworben werden kann, sind die Wale in eine Akkumulationsphase übergegangen. Vor dem Verfall der Optionen haben sie ihre Chance genutzt und für 11,2 Mrd. USD BTC gekauft.

Preise unter 90.000 USD scheinen für sie derzeit besonders attraktiv, da sie vermutlich noch mit neuen Allzeithochs in diesem Jahr rechnen. Gleichzeitig konnte der Vorverkauf des Projekts für die passiven Bitcoin-Belohnungen nun schon mehr als 4,23 Mio. USD einwerben, da dieses wahrscheinlich eine hohe Korrelation zu BTC aufweisen wird.

Jetzt verbleiben für die aktuelle Vorverkaufsrunde noch weniger als zwei Tage und 20 Stunden, in welcher die $BTCBULL zu einem Preis von 0,002435 USD zur Verfügung stehe. Interessierte sollten sich beeilen, wenn sie die nächste Preiserhöhung vermeiden wollen.

Eine attraktive Möglichkeit bietet auch das Staking, bei dem die Token für ein passives Einkommen von 100 % pro Jahr eingesetzt werden können. Auf diese Weise kann der Bestand bis zur Markteinführung erhöht werden.

Positives Momentum könnte Bitcoin jetzt zusammen mit Options-Verfall antreiben

Nachdem Bitcoin auf den günstigeren Preis von 77.000 USD gefallen war, sind die Wale wieder seit dem 11. März verstärkt in den Markt eingestiegen. So haben sie laut den Angaben von Glassnode seitdem 129.000 BTC im Wert von 11,2 Mrd. USD in ihre Portfolios aufgenommen.

Wale-Positionierung in Bitcoin | Quelle: Glassnode

Die letzten Käufe der Wale übersteigen zudem ein Maß, welches zuletzt im August des vergangenen Jahres gesehen wurde. Zudem könnte dies erst der Anfang gewesen sein, insbesondere, wenn auch die Käufe für die Krypto-Reserve und das FOMO hinzukommen.

Darüber hinaus akkumulieren die Unternehmen wie vor allem Michael Saylors Strategy, welches ein weiteres BTC-Investment in Höhe von 711,2 Mio. USD vorbereitet. Dafür soll eine Series A Perpetual Strike Preferred Stock dienen, die seit diesem Monat zum Handel zur Verfügung steht.

Bemerkenswert ist auch, dass GameStop einem ähnlichen Pfad folgt. So ist nun eine Kapitalerhöhung über Wandelanleihen im Umfang von 1,3 Mrd. USD geplant, selbst wenn diese gemischte Gefühle bei den Investoren hervorgerufen hat.

Indessen laufen am Freitag Options-Kontrakte für Bitcoin im Wert von 16,5 Mrd. USD aus. Sofern dieser an der Marke von 90.000 USD steht, könnte sich dies wiederum bullisch auf den Coin auswirken. Denn dadurch werden möglicherweise weitere Käufer in den Markt gezogen, welche sich nach dem Verfall positionieren.

A staggering $16.5 billion in Bitcoin options are set to expire today! pic.twitter.com/nvHcvvw34r - Michael Saylor Founder of MicroStrategy (Parody) (@Saylorsatsire) March 28, 2025

Der geringe Verkaufsdruck und die Auflösung von Hedges könnten die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken. Wenn Bitcoin von all diesen Faktoren nach oben getrieben wird, profitieren wiederum die Inhaber des $BTCBULL-Token häufiger, was auch dessen Kaufaktivität entsprechend stimuliert.

Daher hat das Interesse an diesem zugenommen, weil ihn einige mit der niedrigeren Marktkapitalisierung als Hebelinvestment auf BTC erachten. Zudem bietet er sogar einige Belohnungen, mit denen nicht einmal Bitcoin mithalten kann.

Inhaber von $BTCBULL können hohe Belohnungen bei Bitcoin-Allzeithochs erzielen

Der BTC Bull Token hat eine große Unterstützung auf dem Krypto-Markt erhalten, da es der erste Bitcoin-Fantoken mit einem passiven BTC-Einkommen ohne Miner ist. Daher betrachten es einige als Möglichkeit, um an kostenlose Bitcoins zu gelangen.

Ein Unterstützer ist beispielsweise der YouTuber Crypto Scholar oder aber auch die bekannte Blockchain-Bildungsplattform 99Bitcoins, welche in diesem Jahr eine Rendite von bis zu 1.000x für möglich hält.

Diese Prognose scheint etwas hoch angesetzt, dennoch hat das Projekte einige Mechanismen implementiert, welche die Inhaber belohnen. Wie diese genau ablaufen, kann der Roadmap auf der Website entnommen werden. Daher rechnen auch viele mit einem großen Potenzial des innovativen Bitcoin-Fantoken.

So erhalten die Inhaber Bitcoin-AirDrops beim Erreichen von neuen Allzeithochs, wobei dies erstmalig bei 150.000 USD und dann immer bei weiteren 50.000 USD geschieht. Eine besonders hohe Belohnung ist bei der Zwischenpreismarke von 250.000 USD geplant, wobei die Höhe immer von der Anzahl der gehaltenen $BTCBULL-Coins abhängt.

Darum stellt der BTC Bull Token außerdem eine hervorragende Gelegenheit dar

Man könnte sich nun fragen, warum man überhaupt den BTC Bull Token anstelle von Bitcoin direkt kaufen sollte, wenn dies die Belohnung ist. So könnte man auch einen Liquiditätspool verwenden, BTC-DeFi-Plattformen erkunden oder sogar gehebelte Positionen an zentralen Kryptobörsen eröffnen.

Jedoch sorgt das einzigartige Design von $BTCBULL für eine innovative Möglichkeit, um in den Bitcoin-Narrativ zu investieren. So geht es bei diesem nicht nur um die Akkumulation von BTC, sondern um eine neue Art des Investments, welche ebenso eine langfristige Chance bieten kann.

Daher führt das Projekt auch regelmäßig bei bestimmten Preismarken wie 125.000 USD Angebotsreduktionen über Burnings statt. Weitere sind unter anderem bei 175.000 USD und 225.000 USD geplant. Diese werden noch weiter fortgesetzt und können somit den Wert der übrigen Coins steigern.

https://twitter.com/BTCBULL_TOKEN/status/1902288930722181591

Somit stellt der BTC Bull Token eine Investitionsmöglichkeit in den Bitcoin-Narrativ dar, wobei sie mit ihrer niedrigeren Bewertung ein Steigerungspotenzial wie ein Memecoin besitzt. Aus diesem Grunde ist insbesondere die Community von besonderer Relevanz, wie die Beispiele Dogecoin, Shiba Inu und Pepe gezeigt haben.

Der BTC Bull Token hat trotz seiner kurzen Entstehungsgeschichte auf X schon 8.000 Abonnenten und auf Telegram 2.000 erreicht. Zudem spricht er mit Bitcoin die vermutlich größte Krypto-Community an, was eine hohe Viralität in Aussicht stellt.

Außerdem näher sich die Memecoins wieder einer Gesamtbewertung von 60 Mrd. USD, was wieder die Chancen für Neuaufsteiger vergrößert, in die Ränge der Top-Memetoken aufzusteigen. Dabei könnte das Stier-Maskottchen für das besondere Etwas sorgen.

Derzeit kann der BTC Bull Token nicht von der Volatilität des Krypto-Marktes negativ beeinflusst werden, da er sich noch im Presale befindet. Dennoch bietet er seinen Anlegern schon jetzt attraktive Belohnungen und wenn Bitcoin die nächsten Preismeilensteine überschreitet.

Presale von BTC Bull Token ermöglicht größere Vorteile

Die Bitcoin-Verdienste mit dem BTC Bull Token erscheinen relativ simpel. Den größten Nutzen könnten jedoch die Vorverkaufsinvestoren erhalten, da sie sich zu attraktiven Konditionen in dem Projekt positionieren können.

Angesichts der Gerüchte, dass die Vorteile nur auf die Presale-Investoren beschränkt sind, ist die hohe Nachfrage nach dem $BTCBULL-Token nicht verwunderlich. Derzeit bewegt sich das Projekt bereits auf die Marke von 5 Mio. USD zu.

Gekauft werden können die Coins über die Website des Projektes mit den Kryptowährungen ETH, USDT und mit Bankkarte. Das Bitcoin-Belohnungssystem von BTC Bull Token funktioniert in Zusammenarbeit mit der Best Wallet, welche neben ERC-20-Token auch Bitcoin-AirDrops und vieles mehr unterstützt.

Durch das Halten der $BTCBULL-Coins in der Best Wallet, werden die BTC-Belohnungen automatisch an die Bitcoin-Wallet gesendet. Herunterladen kann man sie über Google Play und Apple App Store.

Die neuesten Informationen wie Listungen erfahren Investoren am besten über X und Telegram.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

