Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wie ich in meinem vorangegangenen Editorial mit dem Titel "Aktien von Amazon, Microsoft & Co. - Was tun in wirtschafts- und geopolitisch unsicheren Zeiten?" bereits avisiert hatte, möchte ich das dort adressierte Thema aufgrund dessen zentraler Bedeutung nochmals aufgreifen und fortführen. Laut der Überschrift dieses Beitrags geht...

Den vollständigen Artikel lesen ...