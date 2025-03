Die Frequentis AG verzeichnet aktuell einen Kurs von 36,60 Euro, was einem Tagesrückgang von 3,43 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspricht. Trotz der aktuellen Korrektur zeigt die Aktie eine beeindruckende Entwicklung im Jahresverlauf mit einem Plus von 34,07 Prozent. Das Unternehmen hat kürzlich mehrere strategische Kooperationen bekannt gegeben und präsentierte positive Geschäftszahlen für 2024.

Am 21. März 2025 wurde eine bedeutende Partnerschaft zwischen der Frequentis-Tochtergesellschaft C4i und Lockheed Martin Australia geschlossen. Im Rahmen des australischen AIR6500-Programms wird C4i Sprachkommunikationssysteme liefern, die für die sichere Kommunikation in militärischen Anwendungen essentiell sind. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die technologische Expertise von Frequentis im militärischen Bereich.

Zeitgleich kündigte das Unternehmen eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem norwegischen Bahnbetreiber Bane NOR an. Diese Partnerschaft umfasst die Modernisierung der Kommunikationstechnik durch neue DICORA x20-Terminals und die Wartung bestehender Systeme, was die Effizienz und Sicherheit im norwegischen Eisenbahnverkehr verbessern soll.

Finanzielle Entwicklung und Dividendenaussichten

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2024 bestätigen den positiven Unternehmenstrend. Frequentis konnte den Umsatz auf 480,3 Millionen Euro steigern (Vorjahr: 427,5 Millionen Euro). Das EBIT erhöhte sich auf 32,1 Millionen Euro, verglichen mit 26,6 Millionen Euro im Jahr 2023. Dies entspricht einer verbesserten EBIT-Marge von 6,7 Prozent (2023: 6,2 Prozent).

Der Vorstand schlug am 10. März vor, für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,27 Euro je Aktie auszuschütten. Dieser Vorschlag bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die 30-Tage-Performance der Aktie zeigt mit einem Plus von 24,49 Prozent die positive Aufnahme dieser Nachrichten durch den Markt, wenngleich die Aktie im Wochenvergleich 6,15 Prozent eingebüßt hat.

Langfristige Kursentwicklung zeigt aufwärts

Die langfristige Kursentwicklung von Frequentis zeigt eine deutliche Aufwärtstendenz. Mit einem Abstand von 56,41 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 23,40 Euro (November 2024) und einer Jahresperformance von 33,09 Prozent positioniert sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend. Der aktuelle Kurs liegt 27,04 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt (28,81 Euro), was den langfristigen Aufwärtstrend technisch bestätigt.

Die Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis für sicherheitskritische Kontrollzentralen finden sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich Anwendung. Die jüngsten Partnerschaften in Australien und Norwegen diversifizieren das Portfolio und eröffnen neue Wachstumsfelder. Die steigenden Umsatz- und Gewinnzahlen belegen die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und stärken die Marktposition im Bereich sicherheitskritischer Kommunikationstechnologien.

