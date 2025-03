Krypto News: Bullrun endgültig abgesagt? Bitcoin rutscht unter 85.000 US-Dollar

Der Kryptomarkt kommt aktuell nicht zur Ruhe. Manche Trader und Investoren wünschen sich vielleicht etwas ruhigeres Fahrwasser. Nachdem der Bitcoin gestern die 87.000 US-Dollar Marke zurückerobert hatte, ging die Reise heute schon wieder gen Süden. In den letzten 24 Stunden verlor die Kryptoleitwährung rund 3,61 Prozent und fiel damit wieder auf unter 85.000 US-Dollar. Derzeit notiert der BTC, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, bei knapp 83.900 US-Dollar. Auch Ethereum stürzte wieder um 6,88 Prozent auf rund 1.800 US-Dollar ab, nachdem der ETH gestern wieder knapp über 2.000 US-Dollar geklettert war. Die Euphorie auf dem Kryptomarkt rund um die Ernennung des neuen US-Präsidenten ist längst verblasst und der Bitcoin ist weit von seinem Allzeithoch von 109.000 US-Dollar vom Januar 2025 entfernt.

Bitcoin losing momentum here.



There's a lot of liquidity beneath us if we lose the $84K level.



It's not looking good.



Another week of drops going to happen before a strong Q2? pic.twitter.com/S6EEym52Vn - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 28, 2025

Kommt die Frühjahrsrallye noch?

Auch wenn es immer wieder Analysten gibt, die tapfer eine Frühjahrsrallye prognostizieren, derzeit sieht es nicht danach aus. Die Gesamtmarktkapitalisierung ging in den letzten 24 Stunden um 4,13 Prozent zurück und bei einer Bitcoin Dominanz von 61 Prozent ist auch eine Altcoinseason nicht absehbar. Der Fear and Greed Index fiel auf 33 und damit wieder auf Fear. Die Anleger sind vorsichtig geworden. Ein Grund dafür ist der Handelskrieg, den der US-Präsident mit fast jedem Land gestartet hat. Der Zollstreit könnte zu steigenden Preisen führen, was wiederum Rezessionsängste befeuert. In Zeiten großer Unsicherheit stecken die Investoren ihr Geld lieber in (vermeintlich) sichere Anlagevehikel. Dazu gehört beispielsweise Gold, das heute ein neues Rekordhoch von 3.080 US-Dollar erreichte.

Auch wenn der Bitcoin derzeit fällt, positionieren sich die Käufer von

BTC Bull Token für steigende Kurse. Denn die Macher des Meme-Coin Projekts haben ihren Coin eng mit der Kursentwicklung des BTC verknüpft und wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat, dann dass Kryptowährungen, insbesondere der Bitcoin, immer wieder für eine Überraschung gut sind.

BTCBULL - der vier Millionen Dollar Meme-Coin

Genau wie bei der Mode unterliegen auch Meme-Coins immer wieder Hypes und Trends. Während im vergangenen Jahr noch die "klassischen Meme-Coins" wie GOAT, MooDeng oder MEW die Nase vorn hatten, also Token ohne große Utility, setzen die Anleger in diesem Jahr lieber auf Coins, die einen realen Anwendungsfall haben. Das ist vermutlich ein wenig den Skandalen rund um den HAWK und den LIBRA geschuldet. Die Utility von BTCBULL ist einzigartig, denn das Projekt belohnt die Inhaber seines Tokens mit echten Bitcoin-Airdrops. Mittlerweile ist der Raising-Capital-Zähler des aktuell noch laufenden Presales auf über vier Millionen US-Dollar gesprungen.

BTC Bull Token: der Meme-Coin mit dem Bitcoin-Twist

Wie bereits oben erwähnt, bekommen Inhaber des BTCBULL Token jedes Mal, wenn der Bitcoin bestimmte Kursziele erreicht. Der erste Meilenstein ist ein Kurs von 150.000 US-Dollar, danach geht es in 50.000er Schritten weiter, bis der Bitcoin einen Kurs von 1 Million US-Dollar erreicht. Gleichzeitig haben die Entwickler einen Burning-Mechanismus eingebaut. Das erste Burning-Event wird bei einem BTC Kurs von 125.000 US-Dollar ausgelöst. Die verbrannten BTCBULL werden dauerhaft aus dem Umlauf entfernt, was potenziell kurssteigernd sein kann.

BTC Bull Token im Presale kaufen

Derzeit hat man noch die Möglichkeit, als Early Bird Investor in den BTC Bull Token einzusteigen. Dafür muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,002435 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hier geht es zum BTCBULL Token Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.