An der Wall Street geht es am Freitag erneut kräftig abwärts: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 geben auf breiter Front nach. Mittlerweile drücken nicht mehr nur die US-Strafzölle auf die Stimmung, sondern auch die jüngsten US-Konjunkturdaten. DER AKTIONÄR verrät, wie Anleger in diesen stürmischen Zeiten jetzt handeln sollten. Die Konsumausgaben in den USA sind im Februar weiter gestiegen. Konkret kletterte die von der Fed viel beachtete Kernrate im Vormonat auf 2,8 Prozent. Für Januar wurde ...

