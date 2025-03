Die auf optische Technologien fokussierte Beteiligungsfirma verzeichnet einen beeindruckenden Kursgewinn von 15,89 Prozent trotz langfristiger Marktschwierigkeiten.

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) verzeichnet aktuell einen beachtlichen Aufschwung an der Börse. Mit einem Kurs von 0,35 Euro konnte die Aktie am Freitag einen Tagesgewinn von 15,89 Prozent erzielen. Der positive Trend setzt sich damit fort, nachdem das Papier bereits in der vergangenen Woche um 29,63 Prozent zulegen konnte.

Die Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionen in optik-nahe Technologien konzentriert, blickt auf eine umfangreiche Investmenthistorie zurück. In den vergangenen 25 Jahren flossen über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik. Bei insgesamt 50 Exits, darunter neun Börsengänge, konnte die DEWB mehr als 500 Millionen Euro realisieren.

Langfristige Herausforderungen trotz kurzfristiger Erholung

Ungeachtet der jüngsten positiven Entwicklung steht die DEWB vor langfristigen Herausforderungen. Im Jahresvergleich verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 33,96 Prozent, und seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf 21,17 Prozent. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier noch 48,15 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,68 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde.

Besonders auffällig ist die Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt, der bei 0,51 Euro liegt und damit 31,53 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf rund 4,79 Millionen Euro.

Analysten sehen erhebliches Potenzial

Trotz der aktuellen Marktschwäche schätzen Analysten die Zukunftsaussichten der DEWB positiv ein. Im Durchschnitt wird die Aktie mit "Outperform" bewertet, das mittlere Kursziel liegt bei 1,45 Euro. Dies würde einem potenziellen Anstieg von etwa 380 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen.

Positiv zu vermerken ist auch, dass die Aktie mit dem aktuellen Kurs 45,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,24 Euro liegt, das Anfang März 2025 markiert wurde. Diese Erholung deutet darauf hin, dass der Markt beginnt, die Entwicklungsperspektiven der DEWB im Bereich optischer Technologien wieder positiver einzuschätzen.

