Der Palladiumpreis zeigt zum Wochenausklang eine erfreuliche Tendenz: Mit einem Plus von 0,85?% in den letzten 24 Stunden und einer Wochenperformance von +2,1?% notiert das Edelmetall aktuell bei 975 US-Dollar. Damit kann sich Palladium vom bisherigen Druck leicht befreien - auch wenn der Goldpreis derzeit deutlich stärker performt. Doch nicht nur am Markt, sondern auch in der Forschung könnte Palladium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...