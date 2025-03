Der KI-Infrastrukturanbieter CoreWeave debütierte an der Nasdaq unter Erwartungen. Nach seiner Transformation vom Kryptomining-Betrieb etablierte sich das Unternehmen im KI-Sektor.

CoreWeave, ein wichtiger AI-Infrastrukturanbieter mit Unterstützung des Chip-Giganten Nvidia, wagte am Freitag den Sprung an die Nasdaq. Der Börsenstart verlief jedoch eher verhalten: Die Aktien starteten bei 39 US-Dollar und damit knapp 3% unter dem festgelegten Ausgabepreis von 40 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Handelsbeginns wurde CoreWeave mit rund 22,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Im Rahmen seines Börsengangs konnte das Unternehmen insgesamt 1,5 Milliarden Dollar an frischem Kapital einsammeln - allerdings deutlich weniger, als ursprünglich anvisiert wurde.

Das 2017 gegründete Unternehmen begann seine Tätigkeit zunächst als Krypto-Mining-Betrieb mit Schwerpunkt auf Ethereum. Nach der Umstellung von Ethereum auf ein Proof-of-Stake-System hat sich CoreWeave jedoch neu positioniert und sich zu einem bedeutenden Partner im KI-Ökosystem von Nvidia entwickelt. Der Börsengang des Unternehmens unter dem Ticker-Symbol "CRWV" wird von Marktbeobachtern als weiterer Indikator für die wachsende Bedeutung von KI-Infrastrukturanbietern betrachtet.

Von Krypto-Miner zum KI-Hyperscaler

Die Transformation von CoreWeave vom Krypto-Miner zum KI-Infrastrukturanbieter unterstreicht die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen hat sich als wichtiger Partner für Nvidia etabliert, dessen Grafikprozessoren das Rückgrat moderner KI-Anwendungen bilden. Während Nvidia selbst kontinuierlich neue Chip-Architekturen wie Lovelace, Blackwell und künftig Rubin entwickelt, benötigt das KI-Ökosystem spezialisierte Anbieter von Recheninfrastruktur. CoreWeave hat diese Nische besetzt und bietet spezialisierte Cloud-Computing-Lösungen, die auf Nvidias Hochleistungs-GPUs basieren.

