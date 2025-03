Ghibli News: Bewertung steigt an 1. Tag 118,6 % - Folgt Aufnahme in Meme Index?

Zwar gab es einige Kontroversen bezüglich Studio Ghibli wegen der Ghiblify-Funktion von OpenAI, dennoch konnte der Memecoin Ghiblification ($GHIBLI) seine Marktkapitalisierung über die vergangene Nacht um 118,6 % steigern.

Schnell hat dieser neben einigen anderen zugehörigen Coins für größeres Aufsehen gesorgt, da sichder Ghibli-Trend parallel in den sozialen Medien verbreitet hat. Daher konnte dieser auch die Aufmerksamkeit der Kryptomedien und Influencer gewinnen sowie Spekulationen auslösen, dass dieser möglicherweise in einen Memecoin-Fonds von Meme Index aufgenommen wird.

Bei diesem handelt es sich um ein einzigartiges Projekt, welches diversifizierte und weniger riskante Investmentmöglichkeiten für den Memecoin-Sektor bietet. Jedoch gibt es nur noch ein kleines Zeitfenster, um im Presale mit bevorzugten Bedingungen einzusteigen.

Der Preis wird bis zum Abschluss des Vorverkaufs in drei Tagen 0,0166883 USD betragen. Zudem lassen sich die Coins schon staken, um ein passives Einkommen in Höhe von dynamischen 537 % pro Jahr zu erhalten. Auf diese Weise können schon Coins bis zur Listung akkumuliert werden, welche für die Käufe der Fondsanteile, Staking und Governance verwendet werden.

Investoren stürzen sich auf $GHIBLI und handeln für 87 Mio. $

OpenAI hat nun eine neue Ghiblify-Funktion eingeführt, welche für einige Kontroversen gesorgt und Studio Ghibli in den Mittelpunkt gerückt hat. Denn laut Kritikern würde die Funktion lediglich den Comic-Stil des Studios nachahmen.

Daher kamen auch wieder Fragen bezüglich des Urheberrechts und möglicher Verletzungen dieses auf. Dennoch äußerte OpenAI, dass dieses Feature auf zahlreiche künstlerische Einflüsse zurückgreift. Trotzdem hat dies Diskussionen über geistiges Eigentum und KI-Ethik ausgelöst.

Zudem handelt es sich bei dem Gründer des Studios schon seit 2016 um einen Kritiker von künstlicher Intelligenz. Die jüngste Änderung von ChatGPT wird die Haltung vermutlich nur noch weiter bestärkt haben, dass KI eine "Beleidigung des Lebens selbst" ist.

Zeitgleich konnte der Memecoin $GHIBLI die Aufmerksamkeit nutzen und eine entsprechende Investmentoption bereitstellen. Dabei ist es schon häufiger vorgekommen, dass solche Trends und Ereignisse für schnell steigende Memetoken gesorgt haben. Daher konnte auch schnell nach dem Erfolg auf Pump.Fun eine Listung an der DEX erfolgen.

Chart von Ghiblification | Quelle: DEXTools

Seit dem 26. März konnte $GHIBLI laut den Angaben von DEXTools bereits einen Kursanstieg von bis zu 980.965 % verzeichnen und notiert noch immer 439.480 % im Plus. Dabei erreichte dieser zeitweise eine Marktkapitalisierung von mehr als 30 Mio. USD und ein Handelsvolumen von 87 Mio. USD.

Solche Entwicklungen erinnern an viele andere Memecoins während des Höhepunkts im vergangenen Jahr und auch immer wieder danach. Um Chancen wie $GHIBLI frühzeitig zu erkennen, muss man den Krypto-Markt jedoch besonders aufmerksam überwachen. Dies kann insbesondere Anfängern schwerfallen.

Deshalb wurde Meme Index gestartet, welches einige der besten Coins mithilfe der Community auswählt und deutlich strategischere Investmentmöglichkeiten bereitstellt. Diese sollen sich dann auf vergleichbare Memetoken wie $GHIBLI konzentrieren.

$GHIBLI könnte in Meme Frenzy Index von Meme Index aufgenommen werden

Welche Memecoins in die vier nach Risiko sortierten Fonds von Meme Index aufgenommen werden, entscheidet die Gemeinschaft. Dennoch gibt es grundlegende Charakteristika, welche diese voneinander unterscheiden.

In dem Meme Titan Index befinden sich die am höchsten bewerteten Memecoins, was ihnen eine etwas größere Sicherheit als denen der anderen Indizes verleiht. Dafür können sie aber auch nicht mehr so hohe Gewinne wie die günstigeren Memetoken erzielen, wobei die Marktkapitalisierung in der Regel bereits 1 Mrd. USD beträgt.

Eine Risikostufe höher und mit einem größeren Steigerungspotenzial ist der Moonshot Index angesiedelt. Dieser umfasst Coins mit Bewertungen von 250 Mio. bis 1 Mrd. USD, die jedoch auch beträchtliches Aufschwungpotenzial bewiesen haben und bald in den Meme Titan Index aufsteigen könnten.

Für ein noch höheres Risiko bietet der Midcap Index eine noch größere Chance, da seine Coins nur mit rund 50 bis 250 Mio. USD bewertet werden. Somit ergeben sich auch ein größeres Wachstumspotenzial und daher auch höhere Gewinnchancen.

Die höchste Risikostufe stellt der Meme Frenzy Index dar, in welchem sich neue Token wie $GHIBLI befinden, die erst kürzlich auf dem Markt gekommen und schnell gestiegen sind. Dabei finden sich in ihm Memecoins mit Marktkapitalisierungen von mehreren 10 Mio. USD. Sofern die Coins weiter steigen, lassen sich mit ihnen die höchsten Gewinne erzielen.

There's only ONE way to get those summer gains and that's with $MEMEX



Get ready for the Frenzy! https://t.co/7P9aYCaBEn pic.twitter.com/0Vi8IBvyyG - Meme Index (@memecoin_index) March 26, 2025

Zwar folgen die Memecoin-Indizes einer festen Struktur, dennoch verändert sich ihre Zusammensetzung kontinuierlich. Denn die Gemeinschaft der Tokeninhaber führt Umfragen darüber durch, welche neuen Coins aufgenommen werden sollen. Ebenso können über die DAO auch neue Indizes erstellt werden.

So könnte man beispielsweise vorschlagen, dass der $GHIBLI-Coin mit in den Meme Frenzy Index aufgenommen wird oder sogar ein neuer Index für die von Pump.Fun neu auf der DEX gelisteten Coins erstellt wird. Um all dies zu ermöglichen, wird nur der eigene $MEMEX-Coin benötigt.

Weniger als 3 Tage für Presale der $MEMEX-Coins von Meme Index

Von nun an verbleiben nur noch weniger als zwei Tage und 21 Stunden, um den $MEMEX-Coin über den Vorverkauf mit Rabatt zu erwerben. Möglich wird dies über die eigene Website mit den Kryptowährungen USDT, ETH, BNB und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von Meme Index gründlich von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüft. Diese haben keinerlei Sicherheitslücken bei diesem identifizieren können.

Schließen Sie sich der Community von Meme Index über Telegram und X an, um pünktlich von den neuesten Ankündigungen wie Listungen, Allokationen, Trends, neuen Fonds und mehr zu erfahren.

Jetzt Meme Index entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.