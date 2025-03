Workday wurde am 24. März 2025 als führendes Unternehmen im "Gartner Magic Quadrant for Higher Education Student Information Systems" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, umfassende Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen von Hochschuleinrichtungen anzubieten. Der Aktienkurs von Workday liegt aktuell bei 219,45 €, was einem Tagesverlust von 3,41% entspricht. Die Aktie notiert damit über 15% unter ihrem Monatswert.

Workday Student, das mehr als 3 Millionen Studentendatensätze verwaltet, lässt sich nahtlos in die bestehenden Workday-Systeme für Finanzen, Personalmanagement, Planung und Fördermittelverwaltung integrieren. Zu den nennenswerten Implementierungen zählen das University of Arkansas System, Carthage College, Suffolk University, Tallahassee State College und Wake Forest University. Die Plattform hat zudem ihre Verfügbarkeit auf die Märkte in Kanada sowie Australien und Neuseeland ausgeweitet.

Marktposition und technische Indikatoren

Trotz des aktuellen Kursrückgangs, der sich auf einen Monatsverlust von über 15% beläuft, zeigt die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief von 189,52 € Anfang August 2024 eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von fast 16%. Bemerkenswert ist allerdings der deutliche Abstand von fast 18% zum 52-Wochen-Hoch von 267,40 €, das erst im Februar dieses Jahres erreicht wurde.

Die technischen Indikatoren deuten auf eine angespannte Marktsituation hin. Mit einem 14-Tage-RSI von 82,4 befindet sich die Aktie aktuell im überkauften Bereich. Zugleich liegt der Kurs knapp 10% unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 242,89 € und etwa 5% unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Die erhöhte Volatilität von über 36% (annualisiert auf 30 Tage) unterstreicht die aktuelle Unsicherheit im Markt. Dennoch könnte die jüngste Anerkennung durch Gartner für das Unternehmen langfristig positive Auswirkungen haben.

