Was für die US-Regierung um Präsident Donald Trump eine Blamage ist, ist für Signal ein Segen: Der Messengerdienst für verschlüsselte Online-Kommunikation boomt seit der Geheimchat-Affäre. Die Geheimchat-Affäre, in welche die von Donald Trump geführte US-Regierung verstrickt ist, hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Ein Journalist war Teil einer Signal-Gruppe, in der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth Details einer US-Militäroperation gegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...