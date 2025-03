The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2025ISIN NameCA15135U7033 CENOVUS EN. PFD SR.5 CD25CA24747L1013 DELTA CLEANTECH INC.CA81619L1067 SELECT SANDS CORP.PTCFN0AE0003 COFINA SGPS NAM. O.N.US02919L5057 AMERICAN R.H. NEW DL-,001