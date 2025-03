XRP auf dem Weg zum Kursziel von 29 US-Dollar? Analysten zeigen sich optimistisch

XRP hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Kursentwicklung gezeigt und liegt auf Jahressicht derzeit 249 Prozent im Plus. Trotz des jüngsten Sell-offs an den Kryptomärkten bleibt der drittgrößte Altcoin in einer starken Position. Nun sorgt eine neue Prognose für Aufsehen, die dem Ripple-Token ein noch deutlich höheres Kurspotenzial einräumt.

Analysten von Bitwise sehen XRP bei 29 US-Dollar

Die Experten des Assetmanagers Bitwise haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie eine bemerkenswerte Prognose gewagt. In einem sehr bullischen Szenario könnte der XRP-Kurs auf bis zu 29 US-Dollar steigen, was vom aktuellen Niveau aus mehr als eine Verzehnfachung bedeuten würde.

Um dieses Kursziel zu erreichen, müssten laut den Analysten allerdings mehrere Faktoren zusammenkommen. Insbesondere sei eine weitreichende Adoption der Kryptowährung durch Finanzinstitute und Unternehmen nötig. Zudem müsste XRP bei der Tokenisierung realer Vermögenswerte wie Immobilien eine zentrale Rolle übernehmen.

XRP als potenzieller Marktführer im Krypto-Space

Nicht nur Bitwise zeigt sich optimistisch für die Zukunft von XRP. Auch der bekannte Analyst Dark Defender hat auf der Plattform X seine These bekräftigt, dass Ripple bald zur dominierenden Macht im Krypto-Sektor aufsteigen und sowohl Bitcoin als auch Ethereum bei der Marktkapitalisierung überholen könnte.

Als Gründe für seine Prognose führt Dark Defender mehrere Faktoren an: das Ende des Rechtsstreits mit der SEC, die bevorstehende Zulassung von XRP-ETFs und die zunehmende Adoption von Ripple in der Unternehmenswelt. Nach seiner Einschätzung könnte XRP nach Abschluss der aktuellen Konsolidierungsphase zunächst auf 11 US-Dollar steigen.

Bitcoin Bull Presale gewinnt an Momentum

Während XRP beeindruckende Prognosen erhält, bleibt Bitcoin die dominierende Kraft im Kryptomarkt. Für Anleger, die von der Kursentwicklung der größten Kryptowährung profitieren möchten, bietet der Bitcoin Bull Token eine interessante Alternative. Dieser Memecoin vereint die Vorteile von Meme-Tokens mit einer direkten Kopplung an die Bitcoin-Preisentwicklung.

Das Konzept des Tokens sieht vor, dass bei bestimmten Bitcoin-Kursmeilensteinen entweder Token-Burns durchgeführt werden oder Bitcoin-Airdrops an die Inhaber erfolgen. Beispielsweise ist bei 125.000 Dollar eine Token-Verbrennung und bei 150.000 Dollar ein BTC-Airdrop geplant. Der Presale des Projekts hat bereits 4,1 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Zeichen für das große Interesse der Investoren.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.