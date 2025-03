Michael Saylor prognostiziert: Bitcoin wird Marktkapitalisierung von 500 Billionen Dollar erreichen

Der Freitag verläuft nicht wie erhofft für Krypto-Investoren. Nach einer Erholungsphase in den letzten zwei Wochen ist Bitcoin auf 84.000 Dollar gefallen und Ethereum notiert nur noch bei 1.880 Dollar. Während viele Anleger den Glauben an den Kryptomarkt verlieren, zeigt sich Michael Saylor unbeeindruckt und stellt eine bemerkenswerte Prognose.

Bitcoin als Wertspeicher des 21. Jahrhunderts

Michael Saylor, bekannt als einer der größten Bitcoin-Befürworter weltweit, geht davon aus, dass Bitcoin früher oder später eine Marktkapitalisierung von 500 Billionen Dollar erreichen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste der Bitcoin-Kurs bei der aktuellen Umlaufmenge auf rund 25 Millionen Dollar steigen. Bereits in früheren Äußerungen hatte Saylor erwähnt, dass er im Base Case von einem Bitcoin-Preis von 13 Millionen Dollar in 20 Jahren ausgeht.

Auf die Frage, woher das Kapital für diesen enormen Kursanstieg kommen soll, hat Saylor eine klare Antwort: "Das Geld wird von überall kommen." Er erwartet, dass Bitcoin als digitales Gold und Wertspeicher des 21. Jahrhunderts Kapital aus verschiedenen Anlageklassen anziehen wird - von Gold, Immobilien, Rohstoffen und anderen Vermögenswerten.

$BTCBULL Token bietet Möglichkeit, von der Bitcoin-Rallye zu profitieren

Der neue $BTCBULL Token ist speziell darauf ausgerichtet, Anlegern die Teilnahme an der Bitcoin-Preisentwicklung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Altcoins besteht bei diesem Token ein direkter Zusammenhang mit dem Bitcoin-Kurs.

Das Konzept sieht vor, dass bei bestimmten Bitcoin-Kursmeilensteinen entweder Token-Burns durchgeführt werden oder Bitcoin-Airdrops an die Inhaber von $BTCBULL erfolgen. Wenn Bitcoin beispielsweise die Marke von 125.000 Dollar erreicht, wird ein Teil der $BTCBULL-Token geburnt, was den Wert der verbleibenden Token steigern kann. Bei 150.000 Dollar erhalten Investoren echte Bitcoin (Satoshis) per Airdrop.

Der $BTCBULL Presale gewinnt an Dynamik

Obwohl sich der $BTCBULL-Token noch in der Vorverkaufsphase befindet, haben Anleger bereits über 4,2 Millionen Dollar investiert. Das innovative Konzept, das direkt an die Entwicklung des Bitcoin-Kurses gekoppelt ist, scheint bei Investoren auf großes Interesse zu stoßen.

Marktanalysten vermuten, dass der Kurs des neuen Coins nach dem offiziellen Launch schnell steigen könnte. Durch die Kombination aus Token-Burns bei steigenden Bitcoin-Kursen und den Bitcoin-Airdrops bietet $BTCBULL Anlegern die Möglichkeit, doppelt zu profitieren, wenn der Kryptomarkt wieder an Fahrt gewinnt.

