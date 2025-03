Der Dienstleister verzeichnet beeindruckendes Wachstum durch strategische Übernahmen und organische Expansion bei gleichzeitiger Ankündigung attraktiver Dividendenpläne.

Die Aktie des Unternehmens SPIE notiert aktuell bei 39,86 Euro und hat in den letzten 30 Tagen einen beachtlichen Anstieg von 18,35 Prozent verzeichnet. Seit Jahresbeginn konnte der Kurs bereits um 33,31 Prozent zulegen, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte SPIE einen Umsatz von 9,901 Milliarden Euro und konnte damit eine Steigerung von 13,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Diese positive Entwicklung basiert auf einer Kombination aus Akquisitionen, die 9,2 Prozent zum Wachstum beitrugen, sowie einem organischen Wachstum von 4,3 Prozent. Besonders hervorzuheben ist das vierte Quartal, in dem SPIE ein organisches Wachstum von 4,2 Prozent erreichte.

Dividendenplanung und Rating-Perspektiven

Für das laufende Jahr 2025 plant SPIE eine Dividende von 0,86 Euro je Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 2,63 Prozent entspricht. Diese Ausschüttungspolitik unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens trotz der ambitionierten Wachstumsstrategie.

Die Ratingagentur Fitch hat zudem kürzlich ihren Ausblick für SPIE auf "positiv" angehoben. Grundlage für diese Einschätzung ist die erwartete Verbesserung des EBITDA-Bruttoverschuldungsgrads. Diese positive Bewertung könnte mittelfristig für weitere Kursimpulse sorgen, obwohl der aktuelle Kurs mit 39,86 Euro noch 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,90 Euro liegt, das Anfang März erreicht wurde.

Technische Indikatoren signalisieren Stärke

Die technischen Indikatoren sprechen für die aktuelle Stärke der SPIE-Aktie. Mit einem Kurs, der 17,06 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt und 12,61 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend. Der RSI-Wert von 70,9 deutet allerdings auf eine zunehmend überkaufte Situation hin, was kurzfristig auf eine mögliche Konsolidierung hindeuten könnte.

Vom 52-Wochen-Tief bei 29,16 Euro, das im Dezember 2024 erreicht wurde, hat sich der Kurs inzwischen um 36,69 Prozent erholt. Diese Entwicklung spiegelt die verbesserte Marktwahrnehmung und die solide Geschäftsentwicklung von SPIE wider, die durch ein kontinuierliches Umsatzwachstum und die positive Einschätzung von Fitch untermauert wird.

