Kryptomarkt wartet auf US-Inflationsdaten - Bitcoin dominiert, während Altcoins unter Druck geraten

Der Kryptomarkt zeigt sich in den vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Bitcoin notiert aktuell bei 85.000 US-Dollar, was seit Anfang März kaum Veränderung darstellt. Während BTC seine Position in der Liste der weltweit wertvollsten Assets unter den Top Ten behauptet, zeigen sich Altcoins deutlich nervöser. Ethereum verlor zuletzt rund fünf Prozent, XRP und Dogecoin gaben jeweils sechs Prozent nach.

PCE-Inflationsdaten könnten entscheidende Impulse bringen

Frische Impulse für den Kryptomarkt könnten heute von den neuesten US-Kerninflationsdaten (PCE) kommen. Dieser Wert ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank und könnte signalisieren, ob eine Zinssenkung im Mai wahrscheinlicher wird. Erwartet wird ein Anstieg der Kernrate um rund 0,34 Prozent, was einer Änderung gegenüber dem Vorjahr von 2,75 Prozent entsprechen würde.

Sollten die Inflationsdaten unter den Erwartungen liegen, könnte dies zu einer kurzfristigen Rally führen, da niedrigere Zinsen tendenziell positiv für Kryptowährungen und andere risikoreichere Anlageklassen sind. Bei höheren Werten ist hingegen mit verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen, was die fragile Marktstimmung weiter belasten könnte.

Bitcoin dominiert den Markt - Altcoins verlieren an Boden

Der Kryptomarkt zeigt derzeit klare Anzeichen einer "Bitcoin-Saison". BTC erzielt bessere Renditen als die meisten anderen Kryptowährungen und dominiert mit einem Anteil von rund 61 Prozent an der gesamten Marktkapitalisierung von 2,79 Billionen US-Dollar. Manche Trader beobachteten in den letzten Wochen bereits größere Umschichtungen von Altcoins zurück in Bitcoin.

Ethereum, der zweitgrößte Coin nach Marktkapitalisierung, konnte zuletzt kaum Aufwärtsbewegung verzeichnen, während XRP und Dogecoin noch stärkere Verluste hinnehmen mussten. Dieser Trend passt zum aktuellen Marktsignal, das auf eine klar dominierende Bitcoin-Performance hindeutet. Der Fear & Greed Index hat sich nach einer Phase extremer Vorsicht langsam erholt und notiert bei etwa 33 Punkten, was weiterhin auf eine fragile Marktstimmung hindeutet.

BTC Bull Token Presale gewinnt an Dynamik

Während der Gesamtmarkt auf klare Richtungssignale wartet, schreitet die Entwicklung neuer Projekte weiter voran. Das Projekt BTC Bull Token ($BTCBULL) hat im laufenden Presale bereits rund 4 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Idee hinter dem Token ist einzigartig: Bei jedem 25.000-Dollar-Anstieg des Bitcoin-Kurses (ausgehend von 100.000 US-Dollar) werden entweder Tokens verbrannt oder echte BTC an alle Token-Halter ausgeschüttet.

Der Presale befindet sich aktuell in der 18. Stufe bei einem Preis von 0,00245 US-Dollar. Die Roadmap sieht weitere Preiserhöhungen vor, je mehr Anleger einsteigen. Durch die direkten Bitcoin-Airdrops und Token-Burns bei steigenden BTC-Kursen bietet das Projekt eine Möglichkeit, vom potenziellen Bitcoin-Wachstum zu profitieren, ohne selbst direkt Bitcoin kaufen zu müssen. Dies erscheint besonders attraktiv vor dem Hintergrund des wachsenden institutionellen Interesses, wie es kürzlich durch BlackRocks Einführung eines Bitcoin-ETPs in Europa demonstriert wurde.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.