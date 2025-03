Bitcoin erreicht rekordniedrigen Börsenumlauf seit 2018 - Experten erwarten Preisexplosion

Die Knappheit von Bitcoin an den Kryptobörsen hat einen neuen Rekordwert erreicht. Laut einer aktuellen Studie des Research-Unternehmens Santiment befinden sich nur noch 7,5 Prozent der Bitcoin-Umlaufmenge in Wallets von Handelsplätzen wie Coinbase und Binance. Ein so niedriger Wert wurde zuletzt im Jahr 2018 verzeichnet. Diese Entwicklung deutet auf einen nachhaltigen Trend zum langfristigen Halten hin und könnte für eine bevorstehende Preisexplosion sprechen.

Bitcoin-Knappheit als bullisches Signal für den Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten Wochen deutlich von seinen Korrekturtiefs erholt und ist von unter 80.000 US-Dollar auf 87.000 US-Dollar gestiegen. Diese Erholung steht im Zusammenhang mit der zunehmenden Knappheit des digitalen Assets, das durch sein begrenztes Angebot charakterisiert ist und nicht beliebig vermehrt werden kann.

Santiment erklärt in ihrer Analyse, dass ein Rückgang des Bitcoin-Angebots an Börsen typischerweise auf eine Verringerung des kurzfristigen Verkaufsdrucks hindeutet. Die Forscher weisen darauf hin, dass von den Börsen entfernte Coins oft in Cold Wallets aufbewahrt werden, was darauf hindeutet, dass Inhaber weniger bereit sind, kurzfristig zu verkaufen. Diese Verknappung reduziert das verfügbare Angebot für Spotverkäufe und dient als Puffer gegen plötzliche Preisrückgänge in volatilen Marktphasen.

Prominente Experten prognostizieren massive Kurssteigerungen

Nicht nur Santiment, auch andere bekannte Marktexperten zeigen sich optimistisch für die künftige Bitcoin-Preisentwicklung. Jan van Eck, CEO der Vermögensverwaltung VanEck, prognostiziert für den aktuellen Zyklus ein Kursniveau zwischen 150.000 und 180.000 US-Dollar. Als Haupttreiber für diese Entwicklung sieht er die kontinuierlichen Zuflüsse in die börsengehandelten Spot-ETFs.

Tom Lee, Chefstratege von Fundstrat, geht sogar noch weiter und erwartet einen Bitcoin-Kurs von bis zu 250.000 US-Dollar bis Ende des Jahres. Seine Prognose basiert auf drei zentralen Faktoren: steigende Zuflüsse durch die Bitcoin-ETFs in den USA, ein reduziertes Angebot durch das Halving-Event und sinkende Zinsen, die grundsätzlich positiv für Kryptoassets sind. Lee hatte bereits erfolgreich das Erreichen der 100.000-Dollar-Marke im Jahr 2024 vorhergesagt.

Bitcoin Bull Presale gewinnt durch Verknappungstrend an Attraktivität

Anleger, die von der positiven Kursentwicklung bei Bitcoin profitieren möchten, haben aktuell die Möglichkeit, am Presale des Bitcoin Bull Tokens teilzunehmen. Dieser innovative Memecoin kombiniert erstmals die Vorteile von Meme-Tokens mit einer direkten Kopplung an die Bitcoin-Preisentwicklung.

Das Projekt hat bereits 4,1 Millionen Euro im Presale eingesammelt, was das große Interesse der Community widerspiegelt. Das Konzept sieht vor, dass Anleger durch Token-Burns und Airdrops echter BTC belohnt werden, wenn Bitcoin bestimmte Kursmeilensteine erreicht - etwa bei 125.000 Dollar (Token-Verbrennung), 150.000 Dollar (BTC-Airdrop) und weiteren Schritten bis hin zu 250.000 Dollar. Zusätzlich bietet Bitcoin Bull ein attraktives Staking-Programm mit Rewards von 101 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre, was bereits über eine Milliarde Token in den Staking-Pool gebracht hat.

