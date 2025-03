General Dynamics Electric Boat hat am 26. März 2025 einen 1,06-Milliarden-Dollar-Vertrag vom US-Verteidigungsministerium erhalten. Der Auftrag umfasst die Beschaffung von Materialien mit langer Vorlaufzeit für den Bau von Virginia-Class Block VI U-Booten. Zu diesen kritischen Komponenten zählen Motoren, Turbinen, elektrische Antriebssysteme, fortschrittliche Elektronik, Steuerungssysteme und Sonartechnologien. Mark Rayha, Präsident von General Dynamics Electric Boat, betonte die Bedeutung kontinuierlicher Finanzierung für eine hochratige Produktion des U-Boot-Programms.

Darüber hinaus erhielt General Dynamics NASSCO am 28. März 2025 einen 63,88-Millionen-Dollar-Vertrag für Wartung, Modernisierung und Reparatur der USS Harpers Ferry (LSD 49). Der Vertrag enthält Optionen, die den kumulativen Wert auf 66,49 Millionen Dollar erhöhen könnten. Die Arbeiten werden in San Diego, Kalifornien, durchgeführt und sollen bis Oktober 2026 abgeschlossen sein.

Dividendenerhöhung und finanzielle Entwicklung

Die Aktie von General Dynamics notiert aktuell bei 247,30 Euro, was einem Rückgang von 5,75 Prozent gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt entspricht. Obwohl die Aktie in den vergangenen 30 Tagen um 4,02 Prozent zugelegt hat, liegt sie weiterhin 16,83 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 297,35 Euro.

Der Verwaltungsrat von General Dynamics gab am 5. März 2025 eine Quartalsdividende von 1,50 Dollar pro Aktie bekannt, die am 9. Mai 2025 an die am 11. April 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Dies markiert die 28. jährliche Dividendenerhöhung in Folge und stellt eine Steigerung von 5,6 Prozent gegenüber der Vorjahresdividende dar.

Betriebliche Herausforderungen

In einer jüngsten Entwicklung wurde eine General Dynamics-Einrichtung in Hampton, Arkansas, mit 156.700 Dollar Strafe belegt, nachdem es zu einer Explosion gekommen war, die einen Todesfall und zwei Verletzte zur Folge hatte. Der Vorfall ereignete sich am 3. Juli 2024 während des Einfüllens von Rauchkompositionsmaterial in pyrotechnische Aluminiumgefäße. Die Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA) hat die Einrichtung wegen Sicherheitsverstößen im Zusammenhang mit der Explosion zitiert.

Derzeit operiert General Dynamics in einem komplexen Marktumfeld, das von geopolitischen Spannungen und Schwankungen im Verteidigungshaushalt geprägt ist. Die jüngsten Auftragserteilungen spiegeln die starke Position des Unternehmens im Verteidigungssektor wider, während betriebliche Herausforderungen die Notwendigkeit strategischer Agilität unterstreichen.

