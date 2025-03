Kanadischer Softwarekonzern verzeichnet beeindruckendes Umsatzplus von 16% und Gewinnverdopplung im vierten Quartal trotz leichter Kurskorrektur im Monatsvergleich

Die Constellation Software Inc. verzeichnete im vierten Quartal 2024 eine beeindruckende Finanzentwicklung. Mit einem Aktienschlusskurs von 2.955,00 € liegt die Aktie derzeit etwa 10% unter dem Niveau des Vormonats, kann aber im Jahresvergleich ein Plus von 16,57% vorweisen.

Im Quartal zum 31. Dezember 2024 stieg der Umsatz um 16% auf 2,703 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,323 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn verdoppelte sich nahezu und erreichte 285 Millionen Dollar, was einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 13,44 Dollar entspricht. Im Vergleichszeitraum 2023 lag dieser Wert bei 141 Millionen Dollar bzw. 6,65 Dollar pro Aktie. Der für die Aktionäre verfügbare freie Cashflow (FCFA2S) wuchs um 48% auf 482 Millionen Dollar, gegenüber 325 Millionen Dollar im Vorjahresquartal.

Jahresbilanz 2024

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Constellation Software ?

Die Jahresergebnisse spiegeln ebenfalls eine positive Entwicklung wider. Der Jahresumsatz stieg um 20% auf 10,066 Milliarden Dollar, gegenüber 8,407 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Der Nettogewinn für das Gesamtjahr betrug 731 Millionen Dollar oder 34,48 Dollar pro verwässerter Aktie, was einem Anstieg von 29% im Vergleich zu den 565 Millionen Dollar bzw. 26,67 Dollar pro Aktie im Jahr 2023 entspricht. Der FCFA2S für das Gesamtjahr erhöhte sich um 27% auf 1,472 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,160 Milliarden Dollar im Jahr 2023.

Das Unternehmen gab zudem eine Quartalsdividende von 1,00 Dollar pro Aktie bekannt, die am 15. April 2025 an die am 28. März 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse erhöhte die National Bank ihr Kursziel für Constellation Software, was das positive Sentiment der Analysten widerspiegelt.

Trotz des jüngsten Monatsrückgangs von über 10% und des Abstands von knapp 12% zum 52-Wochen-Hoch von 3.350,00 € zeigt die langfristige Entwicklung eine solide Performance. Der aktuelle Kurs liegt mehr als 22% über dem 52-Wochen-Tief vom April 2024 und nahezu exakt auf dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts, was auf eine Konsolidierung nach der starken Jahresentwicklung hindeutet.

Anzeige

Constellation Software-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Constellation Software-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Constellation Software-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Constellation Software-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Constellation Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...