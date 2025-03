Dies positioniert Curium als führenden Hersteller des Isotops Lu-177

Integration innovativer F&E-Expertise und Pipeline für Curium

Verbesserung der geografischen Abdeckung und Lieferkette von Curium für SPECT und PET



PARIS, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium Pharma ("Curium"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin, freut sich, den Abschluss der Übernahme von Eczacibasi-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), einem führenden Unternehmen in der Nuklearmedizin mit Sitz in Istanbul, Türkei, bekanntzugeben.

Die Übernahme erhöht die Produktionskapazität von Curium für Lutetium-177 (Lu-177), um die weltweit steigende Nachfrage nach Isotopen zu decken und die Versorgung für die zukünftige Markteinführung der Lu-177-Arzneimittelkandidaten von Curium für Prostatakrebs (derzeit in der Entwicklung) und neuroendokrine Tumore (Zulassung steht noch aus) sicherzustellen.

Monrol ergänzt und erweitert die umfangreichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten (F&E) von Curium, während das Unternehmen sein Portfolio und seine Pipeline innovativer theranostischer Produkte weiter ausbaut. Curium beabsichtigt, den Ga-68-Generator von Monrol in Zukunft weltweit einzusetzen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Darüber hinaus erweitert die komplementäre geografische Präsenz von Monrols PET & SPECT das Angebot von Curium. Mit Abschluss der Transaktion erweitert Curium seine Präsenz im Bereich der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) von 34 Standorten in Westeuropa und Asien auf 46, da 12 Monrol-eigene und partnerschaftlich betriebene Standorte in Osteuropa sowie Nordafrika und Nahost hinzukommen. Darüber hinaus erweitert die Fertigungs- und Logistikinfrastruktur von Monrol in Istanbul, Türkei, die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebskapazitäten von Curium sofort.

Chaitanya Tatineni, CEO International Markets von Curium, kommentierte dies wie folgt: "Wir freuen uns, fast 400 hochqualifizierte und engagierte neue Kollegen in der Curium Group willkommen zu heißen. Der Zusammenschluss von Curium und Monrol wird unsere Größe, unsere Fähigkeiten und unsere Reichweite in mehreren kritischen Bereichen, insbesondere Lu-177, verändern und zahlreiche neue Möglichkeiten schaffen, unser Angebot an lebensverändernden diagnostischen und therapeutischen Lösungen für Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern."

Aydin Kucuk, General Manager bei Monrol, fügte hinzu: "Wir freuen uns, Curium beizutreten, und haben die Fähigkeiten, die Führungsqualitäten und das Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung und Bereitstellung erstklassiger nuklearer Diagnoselösungen und Therapien schon lange bewundert. Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Kollegen bei Curium zusammenzuarbeiten, um auf unseren bisherigen gemeinsamen Erfolgen aufzubauen, indem wir unser Fachwissen, unsere Kenntnisse und unsere Erfahrung mit der globalen Präsenz, dem Produktportfolio und der Innovationsbilanz von Curium verbinden."

Emin Fadillioglu, CEO von Eczacibasi Pharmaceutical and Industrial Investment, dazu: "Wir sind sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Monrol und die Veränderungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren durchlaufen hat. Heute ist Monrol Teil von Curium, einem weltweit führenden Unternehmen in der Nuklearmedizin. Dies ist ein großartiger Beweis für die Qualität des Unternehmens, und wir glauben, dass es unter der Eigentümerschaft von Curium weiterhin florieren und von einem besseren Zugang zu fortschrittlicher Technologie und einem umfangreichen globalen Netzwerk profitieren wird."

Weitere Informationen:

communications@curiumpharma.com

oder

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

Mobil: +44

Über Curium

Curium ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben erstklassige radiopharmazeutische Produkte, die Patienten auf der ganzen Welt helfen. Unser bewährtes Erbe, kombiniert mit einem bahnbrechenden Ansatz, ist das Markenzeichen für Innovation, Exzellenz und einen unvergleichlichen Service.

Mithilfe seiner Produktionsstätten in Europa und den Vereinigten Staaten liefert Curium SPECT-, PET- und therapeutische radiopharmazeutische Lösungen für lebensbedrohliche Krankheiten an über 14 Millionen Patienten jährlich. Der Name "Curium" ehrt das Erbe der Pioniere in der Erforschung radioaktiver Materialien, Marie und Pierre Curie, nach denen das radioaktive Element Curium benannt wurde, und unterstreicht unsere Ausrichtung auf die Nuklearmedizin. Weitere Informationen finden Sie unter www.curiumpharma.com

Über Monrol

Monrol ist ein Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin mit Hauptsitz in Istanbul, das bei der Entwicklung und Herstellung von GMP-konformen Radioisotopen und Radiopharmazeutika führend ist. Monrol vertreibt sein erstklassiges Portfolio an Radiopharmazeutika auf den globalen Märkten. Als CMO und CDMO unterstützt Monrol seine Kunden in der frühen Entwicklungsphase und bietet vollständig integrierte Dienstleistungen für schnell agierende, schlanke, virtuelle Unternehmen, die neue Produktkonzepte in die klinische Erprobung bringen, den Nachweis des Konzepts erbringen und die ersten Studien am Menschen durchführen möchten. Monrol hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlung von Krebspatienten durch ein Portfolio von radiopharmazeutischen Produkten, die in mehr als 60 Ländern weltweit vertrieben werden, zugunsten der Patienten zu verändern und zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.monrol.com.