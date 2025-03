Der Abfall-Recycling-Konzern Renewi wird für 707 Millionen Pfund von der Macquarie Group übernommen, während das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet.

Die Übernahme von Renewi durch die Macquarie Group nimmt konkrete Formen an. Am 26. März 2025 stimmten die Aktionäre von Renewi mit überwältigender Mehrheit dem Übernahmeangebot zu. Bei den Abstimmungen wurden Zustimmungsraten von 92% bei der Gerichtsversammlung und 99,9% bei der Hauptversammlung erreicht. Das vereinbarte Barangebot bewertet Renewi mit rund 707 Millionen Pfund, was 870 Pence pro Aktie entspricht - eine Prämie von 57% gegenüber dem Schlusskurs von 554 Pence am 27. November 2024. Der Abschluss der Übernahme wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der endgültigen regulatorischen Genehmigungen.

Die Renewi-Aktie notierte am Freitag bei 10,32 Euro und liegt damit nur 1,34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,46 Euro, das Anfang März erreicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Kurs um beeindruckende 52,89% verbessert, was das gestiegene Vertrauen der Anleger in das Unternehmen und die bevorstehende Übernahme widerspiegelt.

Im aktuellen Geschäftsupdate für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2024 meldete Renewi einen Umsatzanstieg von 4,7% im Jahresvergleich auf 1,31 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 8,4% auf 77,6 Millionen Euro. Das Unternehmen bekräftigte seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr und bestätigte seine mittelfristigen Ziele, darunter eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich und ein organisches jährliches Umsatzwachstum von über 5%.

Strategische Entwicklungen und Marktperspektiven

Renewi hat proaktive Maßnahmen ergriffen, um seine operativen Fähigkeiten zu verbessern. Im Januar 2025 wurde Kwafie Jansen zum Chief Operating Officer für den Bereich Specialities ernannt, mit dem Ziel, die spezialisierten Abfallmanagementdienste zu stärken. Darüber hinaus hat das Unternehmen in innovative Recyclingtechnologien investiert, wie etwa den erfolgreichen Pilottest für Solarmodulrecycling in Zusammenarbeit mit Saint-Gobain und die Investition in das Recycling von Verbundglas am Standort Lommel in Belgien.

Die Abfallwirtschaftsbranche erlebt eine Verschiebung hin zu nachhaltigen und kreislauforientierten Praktiken. Renewis Fokus auf Recycling und Verwertung positioniert das Unternehmen gut, um von diesen Trends zu profitieren. Allerdings steht die Branche vor Herausforderungen, darunter schwankende Materialmengen und die Notwendigkeit kontinuierlicher Investitionen in Recyclingtechnologien. Die bevorstehende Übernahme durch Macquarie dürfte Renewi mit verbesserten Ressourcen ausstatten, um diese Herausforderungen zu bewältigen und Wachstumschancen zu nutzen.

Mit einem aktuellen Kurs, der 58,04% über dem 52-Wochen-Tief vom April 2024 liegt und 22,37% über dem 200-Tage-Durchschnitt, zeigt die Renewi-Aktie eine deutliche positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Diese Kurssteigerung spiegelt sowohl die verbesserte operative Leistung als auch die Fortschritte bei der Übernahme durch Macquarie wider.

