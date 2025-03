Der Spieleentwickler verzeichnet trotz jüngster Kurskorrektur ein starkes Jahreswachstum und bereitet sich auf den mit Spannung erwarteten GTA VI-Release vor.

Take-Two Interactive Software verzeichnete am vergangenen Freitag einen Kursrückgang von 1,90% auf 194,22 €. Der Aktienkurs liegt damit rund 6,22% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 207,10 €, das erst vor kurzem am 18. Februar 2025 erreicht wurde. Dennoch zeigt der Titel mit einem Plus von 41,07% im Jahresvergleich und einem Anstieg von 8,87% seit Jahresanfang eine insgesamt positive Entwicklung.

Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich derzeit besonders auf die für Herbst 2025 geplante Veröffentlichung von "Grand Theft Auto VI" (GTA VI), die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen des Unternehmens haben wird. Branchenanalysten prognostizieren, dass GTA VI zum umsatzstärksten Videospiel aller Zeiten werden könnte. Die geschätzten Entwicklungskosten bewegen sich zwischen einer und zwei Milliarden Dollar. Im Vorfeld dieser bedeutenden Produkteinführung unterliegt die Aktie naturgemäß gewissen Schwankungen.

Strategische Übernahmen und finanzielle Aussichten

Im März 2024 kündigte Take-Two die Übernahme von The Gearbox Entertainment Company für 460 Millionen Dollar an. Mit dieser Akquisition erweitert das Unternehmen sein Portfolio um erfolgreiche Spieleserien wie Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands und Homeworld.

Die kurzfristigen finanziellen Prognosen zeigen jedoch einige Herausforderungen. Im Februar 2025 prognostizierte Take-Two Buchungen für das vierte Quartal, die unter den Markterwartungen lagen. Als Grund nannte das Unternehmen reduzierte Ausgaben im Bereich Mobile Gaming aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und anhaltender Inflation.

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen steht Take-Two in einem grundsätzlich positiven Branchenumfeld. Für die Videospielindustrie wird in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 4,4% erwartet. Mit einem beeindruckenden Abstand von 19,88% zum 200-Tage-Durchschnitt und einem RSI von 66,0 signalisiert die technische Analyse zudem eine weiterhin solide Positionierung der Aktie im Markt.

