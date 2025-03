Rockhopper Exploration hat kürzlich bedeutende Updates zu seinem Flaggschiffprojekt Sea Lion auf den Falklandinseln veröffentlicht. Der Aktienkurs des Unternehmens erreichte am Freitag mit 0,54 € sein 52-Wochen-Hoch und verzeichnete im Jahresvergleich einen beeindruckenden Anstieg von über 250 Prozent.

Am 24. März 2025 gab Rockhopper bekannt, dass die endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) für die Sea Lion-Erschließung voraussichtlich Mitte 2025 getroffen werden könnte. Der Betreiber Navitas Petroleum schätzt die Kapitalausgaben bis zur ersten Ölförderung in Phase 1 auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Navitas hat bereits mehrere Front-End Engineering Design (FEED)-Vereinbarungen initiiert, darunter ein Memorandum of Understanding (MoU) für eine Floating Production Storage and Offloading (FPSO)-Einheit, die derzeit in der Nordsee im Einsatz ist.

Strategische Entwicklungen

Im Januar 2025 erzielte Rockhopper eine vollständige und endgültige Einigung mit United Oil & Gas PLC, wodurch alle ausstehenden Angelegenheiten zwischen den beiden Unternehmen beigelegt wurden. Diese Einigung stellt einen wichtigen Schritt zur Bereinigung potenzieller Hürden für die Weiterentwicklung des Sea Lion-Projekts dar.

Die erwartete Investitionsentscheidung für das Sea Lion-Projekt markiert einen entscheidenden Moment für Rockhopper und spiegelt sich bereits im Aktientrend wider. Mit einem Anstieg von 17,84 Prozent in den vergangenen sieben Tagen und einem Kurs, der mehr als 108 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt die Aktie eine starke Dynamik. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens hat sich durch diese Entwicklung deutlich erhöht, während Investoren die Fortschritte bei diesem für Rockhopper zentralen Offshore-Projekt positiv aufnehmen.

