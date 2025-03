Die inhabergeführte Privatbank präsentiert robuste Finanzergebnisse für 2024 und kündigt Filialexpansion in Erlangen an. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial.

Die Merkur Bank konnte im Geschäftsjahr 2024 trotz herausfordernder Marktbedingungen solide Finanzergebnisse vorweisen. Die Aktie der inhabergeführten Privatbank schloss am Freitag bei 15,20 Euro und verzeichnete damit einen Tagesanstieg von 2,01 Prozent. Auf Monatssicht legte der Kurs um 4,11 Prozent zu.

Der Provisionsüberschuss der Bank stieg im Geschäftsjahr 2024 um beachtliche 40 Prozent auf 29,0 Millionen Euro, verglichen mit 20,7 Millionen Euro im Vorjahr. Gleichzeitig konnte die Bank ihren Zinsüberschuss leicht um 0,1 Prozent auf 95,9 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 7,2 Prozent auf 1,49 Euro gegenüber 1,39 Euro im Jahr 2023.

Expansionsstrategie und Wachstumspläne

Die Bank setzt ihre Expansionsstrategie konsequent fort und plant für April 2025 die Eröffnung eines neuen Standorts in Erlangen. Weitere Expansionen sollen in den kommenden zwei Jahren folgen, um das Geschäftsvolumen zu steigern und die Marktpräsenz in wichtigen Regionen auszubauen.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung, zeigt sich zuversichtlich: "Dank der in den letzten Jahren getätigten Investitionen in neue Mitarbeiter und in die Digitalisierung sind wir sehr gut für das zukünftig geplante organische Wachstum aufgestellt."

Positive Analystenbewertung und Kurspotenzial

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,96 und einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,07 wird die Bankaktie von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursniveau liegt mit 15,20 Euro etwa 4,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,90 Euro, das am 14. Mai 2024 erreicht wurde. Ein Analyst bewertet die Aktie mit "Outperform" und setzt ein Kursziel von 19,00 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent entspricht.

Der Kurs bewegt sich aktuell 3,74 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt und 3,23 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt, was auf einen positiven mittelfristigen Trend hindeutet. Die Merkur Bank scheint mit ihrer Wachstumsstrategie und den soliden Finanzergebnissen gut positioniert zu sein, um ihre Marktstellung in den kommenden Jahren weiter auszubauen.

