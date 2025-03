Die Bank Of Ireland-Aktie musste am Freitag einen Rücksetzer von 1,68 Prozent hinnehmen und schloss bei 11,09 Euro. Dieser Abwärtstrend setzt sich damit fort, nachdem das Papier bereits in der vergangenen Woche 1,42 Prozent an Wert verloren hat. Trotz der jüngsten Schwächephase kann die irische Bankenaktie seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Zuwachs von 28,06 Prozent vorweisen und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt europäischer Finanzwerte.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt (9,76 Euro) notiert, was auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Mit einem Abstand von 34,07 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 8,27 Euro vom November 2024 zeigt sich, wie stark sich der Titel in den vergangenen Monaten entwickelt hat, auch wenn das Rekordhoch von 12,39 Euro aus dem März 2025 derzeit noch außer Reichweite liegt.

Analysten sehen weiteres Potenzial trotz gebremster Dynamik

Trotz der aktuellen Kursschwäche bleiben Finanzexperten überwiegend optimistisch für die Bank Of Ireland. Von zwölf Analysten empfehlen die meisten die Aktie zum Kauf (Konsens: "OUTPERFORM") mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12,72 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 16,2 Prozent entspricht. Diese positive Einschätzung wird durch die soliden Fundamentaldaten des Unternehmens gestützt, das mit einem KGV von 7,75 für 2025 im Branchenvergleich günstig bewertet erscheint.

Die Bank profitiert weiterhin von ihren überdurchschnittlichen Gewinnmargen und der starken Marktposition in Irland und Großbritannien. Allerdings haben einige Analysten in den vergangenen Monaten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen nach unten korrigiert, was auf gewisse Wachstumssorgen hindeutet. Die kommenden Quartalszahlen dürften daher mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden, zumal die Bank in der Vergangenheit häufig die Analystenerwartungen übertreffen konnte.

