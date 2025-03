Die Napco Security Aktie verzeichnete zum Ende März 2025 einen beunruhigenden Abwärtstrend. Mit einem aktuellen Kurs von 23,10 USD (Stand 29. März 2025) verlor das Papier des Sicherheitstechnik-Spezialisten innerhalb eines Monats knapp 5 Prozent an Wert. Besonders alarmierend für Anleger ist der Jahresvergleich, der einen massiven Kursrückgang von über 42 Prozent offenbart. Trotz dieser schwachen Performance bleibt das durchschnittliche Kursziel der fünf beobachtenden Analysten mit 30,40 USD deutlich über dem aktuellen Niveau und signalisiert ein theoretisches Aufwärtspotenzial von fast 32 Prozent.

Analysten bleiben trotz fundamentaler Schwächen optimistisch

Interessanterweise halten drei der fünf Analysten (60 Prozent) weiterhin an einer positiven Einschätzung für den Hersteller von elektronischen Sicherheitsprodukten fest. Die übrigen zwei Experten positionieren sich neutral, während Verkaufsempfehlungen vollständig fehlen. Dieses verhalten optimistische Bild steht im Kontrast zu den jüngsten Entwicklungen der Fundamentaldaten. In den vergangenen vier Monaten wurden sowohl die Umsatzerwartungen als auch die Gewinnprognosen deutlich nach unten korrigiert. Das Unternehmen, das zuletzt am 12. März 2025 seine vierteljährliche Dividende von 0,12 USD ausschüttete, kämpft mit einer Verlangsamung seiner Geschäftsdynamik, was die Investorenstimmung zunehmend belastet.

