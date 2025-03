Das Medienunternehmen hält sein EBITDA bei 2,0 Millionen Euro konstant, während der Konzernumsatz auf 19,1 Millionen Euro sinkt. Die Dividendenrendite bleibt attraktiv.

Die Klassik Radio AG verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 3,64 Euro, was einem Tagesplus von 2,25 Prozent entspricht. Auf Wochensicht legte die Aktie 2,82 Prozent zu, während sie im 30-Tage-Vergleich leicht um 2,67 Prozent nachgab. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von rund 19,1 Millionen Euro, was unter dem Vorjahreswert von 19,8 Millionen Euro liegt. Bemerkenswert ist, dass das EBITDA mit 2,0 Millionen Euro konstant blieb, was auf ein effektives Kostenmanagement hindeutet.

Die Aktie bewegt sich derzeit 19,11 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,50 Euro, das Mitte Mai 2024 erreicht wurde. Vom 52-Wochen-Tief bei 3,18 Euro vom September 2024 hat sich der Kurs inzwischen um 14,47 Prozent erholt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die mit einem Plus von 8,33 Prozent positiv ausfällt, obwohl seit Jahresbeginn ein marginaler Rückgang von 0,55 Prozent zu verzeichnen ist.

Finanzielle Bewertung und Dividendenattraktivität

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Klassik Radio ?

Die finanziellen Kennzahlen der Klassik Radio AG unterstreichen die solide Positionierung des Unternehmens. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,84 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,33 zeigt sich die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet. Besonders hervorzuheben ist die attraktive Dividendenrendite von 4,29 Prozent, die für einkommensorientierte Anleger interessant sein könnte.

Die technischen Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild. Der Kurs liegt mit 3,64 Euro leicht unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,71 Euro, bewegt sich jedoch nahe am 100-Tage-Durchschnitt von 3,65 Euro und leicht über dem 200-Tage-Durchschnitt von 3,62 Euro. Der RSI-Wert von 52,2 deutet auf ein neutrales Momentum hin, während die annualisierte 30-Tage-Volatilität mit 31,48 Prozent auf moderate Kursschwankungen hindeutet.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Trotz der leichten Umsatzeinbußen im Geschäftsjahr 2024 zeigt die Klassik Radio AG insgesamt eine stabile Entwicklung. Das Unternehmen konnte sein EBITDA trotz rückläufiger Einnahmen konstant halten, was auf eine effiziente Kostenstruktur schließen lässt. Die positive Jahresentwicklung der Aktie mit einem Plus von über acht Prozent unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die langfristige Strategie des Unternehmens.

Die Positionierung im Hörfunkmarkt mit einem vielfältigen Programmangebot bildet weiterhin eine solide Grundlage für die Geschäftsentwicklung. In einem sich wandelnden Medienumfeld wird es für Klassik Radio entscheidend sein, die Balance zwischen traditionellen Radioformaten und innovativen digitalen Angeboten zu halten, um die Ertragskraft nachhaltig zu stärken und die Marktposition zu festigen.

Anzeige

Klassik Radio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Klassik Radio-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Klassik Radio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Klassik Radio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Klassik Radio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...