Nürnberg (ots) -Jetzt lohnt sich der Wochenendeinkauf so richtig! Perfekt zum Samstagmorgen reduziert der Lebensmittel-Discounter NORMA eine Vielzahl an Produkten quer durch das umfangreiche Sortiment drastisch im Preis. Kundinnen und Kunden kommen damit zum Ende des Monats so richtig auf ihre Kosten und bekommen unter anderem bei Cerealien, verschiedenen Ölen und Honig riesige Preisvorteile. Top-Sparpotenzial gibt es diesmal bei den Nutflakes/ Cornflakes von GOLDEN BREAKFAST, die in der 560 g / 750 g - Gramm-Packung ab sofort nur noch 1,85 Euro, statt zuvor 2,39 Euro kostet - satte 22,5 Prozent weniger. Fakt ist: Ein NORMA-Besuch lohnt sich am Wochenende besonders. Denn: Auch bei zahlreichen weiteren Artikeln des täglichen Bedarfs sparen Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt deutlich.Insgesamt hat der Lebensmittel-Händler damit alleine in diesem Jahr bereits weit mehr als 100 besonders beliebte Produkte dauerhaft reduziert und den Kundinnen und Kunden damit die Möglichkeit gegeben, noch mehr aus ihrem Einkauf rauszuholen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):NULACTA Nuss-Nougat-Creme, 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,69 EURFRISAN Sonnenblumenöl, 1 lBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURGOLDBLUME Sandwich Weizen, 750 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURGOLDEN BREAKFAST Früchte-/ Schoko-/ Knuspermüsli, 750 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURBELLUCCINO Olivenöl, 750 mlBislang: 6,79 EURJetzt: 5,99 EURFRISAN Rapskernöl, 500 mlBislang: 1,49 EURJetzt: 1,19 EURFRISAN Rapsöl, 1 lBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURSOMMERLAND Blütenhonig cremig, 500 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURSOMMERLAND Blütenhonig flüssig, 500 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURGOLDEN BREAKFAST Nougat-Bits Mini Zimtos, 750 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURDELICIA Müsli-Riegel 200 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,29 EURGOLDBLUME Sandwich Vollkorn, 750 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURGOLDEN BREAKFAST Nutflakes/ Cornflakes, 560 g / 750 gBislang: 2,39 EURJetzt: 1,85 EURGOLDEN BREAKFAST Honey Wheat/ White Flakes 750 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURGOLDEN BREAKFAST Choco Chips Cerealien, 750 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURGOLDBLUME Buttertoast 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURGOLDEN BREAKFAST Schoko Balls / Schoko Krunchy Cerealien 750 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,49 EURKORNMARK Mehrkornbrot, 500 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURKORNMARK Roggen-Bauernschnitte, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURLIEKEN URKORN Fit & Vital Weizenbrot, 500 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGOLDBLUME Sandwich Toast Balance Saaten, 375 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURSOMMERLAND Blütenhonig/ Waldhonig, 500 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURNIKOS Griechisches Olivenöl extra nativ, 500 mlBislang: 6,99 EURJetzt: 6,49 EURGUTES AUSDER BÄCKEREI Vital + Fit Malzmehrkornbrot 500 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGOLDBLUME Sandwich Vollkorn, 750 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURGOLDBLUME Balance Sandwich, 750 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,59 EURGOLDBLUME Sandwich Weizen, 750 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,09 EURGUTES AUS DER BÄCKEREI Bauernschnitten, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURHARRY Mehrkornbrot, 500 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGOLDBLUME Buttertoast, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.