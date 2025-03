Mitsui & Co hat am Freitag mit einem Kursrückgang von 3,38% auf 18,00 € geschlossen. Der japanische Handels- und Investmentkonzern hat in jüngster Zeit mehrere strategische Initiativen ergriffen, um seine Marktposition zu stärken.

Im Februar gab Mitsui bekannt, einen 40%-Anteil am Rhodes Ridge Eisenerzprojekt von Rio Tinto in Westaustralien für 5,34 Milliarden Dollar zu erwerben. Diese Investition zielt darauf ab, die langfristige Ertragsbasis des Unternehmens zu verbessern, indem es Zugang zu einer der weltweit größten unerschlossenen Eisenerzvorkommen mit geschätzten 6,8 Milliarden Tonnen erhält. Die Produktion soll bis 2030 beginnen, wobei Mitsuis jährlicher Anteil nach vollständiger Expansion voraussichtlich 100 Millionen Tonnen erreichen wird.

Mitsui hat den 28. März als Ex-Dividenden-Datum für eine Dividende von 0,44 Dollar pro Aktie festgelegt. Aktionäre, die am 31. März im Aktienregister stehen, erhalten die Dividende am 20. Juni ausgezahlt.

Erweiterung des Versicherungsgeschäfts und Engagement im Bereich erneuerbarer Energien

Am 28. März gab die Mitsui-Tochter Mitsui Sumitomo Insurance Pläne bekannt, einen 15%-Anteil am US-amerikanischen Unternehmen W.R. Berkley Corporation zu erwerben. Die Transaktion, die voraussichtlich bis März 2026 abgeschlossen sein wird, umfasst sowohl Käufe am offenen Markt als auch private Akquisitionen. Die Familie Berkley, die einen Anteil von 16% hält, wird ihre Aktien behalten und Mitsuis Vertretung im Vorstand unterstützen. Diese Investition dürfte Mitsuis Präsenz im globalen Versicherungssektor stärken.

Zudem ist Mitsui eine Partnerschaft mit SGS und European Energy eingegangen, um Europas größte E-Methanol-Anlage in Kassø, Dänemark, zu entwickeln. Die Anlage mit einer jährlichen Kapazität von 42.000 Tonnen soll 2025 die Produktion aufnehmen. E-Methanol, das mit erneuerbarem Strom, Wasser und abgeschiedenem CO2 hergestellt wird, bietet eine nachhaltige Alternative zu konventionellen Kraftstoffen.

Obwohl die spezifischen Finanzergebnisse für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr noch ausstehen, positionieren die jüngsten Investitionen und strategischen Partnerschaften Mitsui günstig für nachhaltiges Wachstum. Das diversifizierte Portfolio und der proaktive Ansatz bei aufkommenden Energielösungen unterstreichen die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens in einem dynamischen globalen Markt. Trotz dieser zukunftsorientierten Strategie hat die Aktie im 12-Monats-Vergleich einen erheblichen Rückgang von 58,56% verzeichnet und liegt aktuell 63,30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 49,05 €.

